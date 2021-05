Angebot stößt auf größes Interesse

Groß-Rohrheim. Es war wieder reichlich los beim Themenbauernmarkt am Freitag in Groß-Rohrheim. Das Wetter spielte mit, und so konnte man den Muttertags-Bauernmarkt feiern. Im Rathaus-Innenhof waren der neue Obst- und Gemüsestand der Familie Urtekin zugegen – hier gab es zum Einkauf einem kleinen Blumengruß – und das Weingut Vollmer bot eine Auswahl seiner Flaschenweine an.

AdUnit urban-intext1

Erlös für den guten Zweck

Die Kuchentheke bestücken diesmal die Mütter der BiNoWa. Die mitgebrachten 20 Torten warenschnell vergriffen. Gebacken wurde für einen guten Zweck. Der Erlös aus dem Kuchenverkauf geht an den kleinen Vadim, der an frühkindlichem Autismus erkrankt ist. Zahlreiche Therapien hat er bereits positiv durchlaufen, doch vieles musste und muss auch weiter von den Eltern des Jungen finanziert werden. Das hat die Familie inzwischen an die Grenzen ihrer finanziellen Belastbarkeit geführt hat. Daher gibt es schon seit Längerem Hilfsaktionen. In diesem Monat nimmt der Junge an einer weiteren Delfintherapie in der Türkei teil, die auch von der Bürgerstiftung Biblis unterstützt wird.

Neu auf dem Groß-Rohrheimer Bauernmarkt war erstmals ein Stand mit frischen Eiern aus dem mobilen Hühnerstall Nordheim. Dieser bot Eier in verschiedenen Größen sowie Nudeln an. Abgerundet wurde der Markt vom Tee- und Gewürzhändler aus Büttelborn sowie dem Honig-Stand.

Noch sind Termine der Kuchentheke frei. Bei Interesse kann telefonisch Kontakt mit Christa Rupp unter 06245/57 26 aufgenommen werden. Der nächste Themenbauernmarkt findet am 4. Juni statt. Dann geht es um die Erdbeere. mibu

AdUnit urban-intext2