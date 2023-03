Am Titel geschnuppert

Bürstadt. Während der nun beendeten hessischen U13 Winterliga im Flagfootball haben die Redskins einmal mehr ihre hervorragende Nachwuchsarbeit unter Beweis gestellt. Erst kürzlich standen die Schützlinge von Headcoach Tyrone (Ty) Booker gegen Kassel Titans und Nauheim WildBoys im Finale der Winterliga des hessischen Footballverbandes.

Booker musste an diesem entscheidenden Spieltag auf mehrere Leistungsträger krankheitsbedingt verzichten. Dennoch wurde die starke Kassler U13 in einem spannenden Spiel und unter lautstarker Unterstützung der mitgereisten Fans besiegt (59:55). Am Ende mussten sich die kleinen Kämpfer der Redskins nur den Nauheimern geschlagen geben (19:49) und beendeten die Hallenspielzeit 22/23 auf Platz zwei bei insgesamt zwölf Teams. „Ich bin restlos begeistert, wie sich unser Team auch in der Wintersaison präsentiert hat. Da sind viele dabei, die später einmal zu den ganz Großen zählen können. Gegen Nauheim wäre sogar noch mehr drin gewesen, aber wir haben in der ersten Halbzeit nicht in unser Spiel gefunden“, sagt Booker. Genau so haben es auch die Referees in ihrer Statistik vermerkt. Während Nauheim in der ersten Spielhälfte mit 37:6 die kleinen Redskins quasi überrannte, erzielten die Bürstädter in Hälfte zwei ein 13:12 gegen den späteren Meister.

Doch wie war das mit dem Konjunktiv? Wenn es eine dritte Halbzeit gegeben hätte. Die gab es aber nicht. Und so freuten sich Booker’s U13er am Ende über die Vizemeisterschaft.

„Zwei Jahre in Folge in der Halle lediglich von einem Team geschlagen, das ist eine starke Leistung. Wir sind stolz auf unsere Flaggies und deren Coachingteam. Anfang Juni bereits wird die Sommerliga für unsere kleinen auf eigenem Feld beginnen. Und dann freuen wir uns zusätzlich auf die Miniflagies aus der U10, die nach der letztjährigen, gewonnenen Meisterschaft im Mai in ihre zweite Spielzeit starten werden. Jetzt ist übrigens ein guter Zeitpunkt für alle Eltern, ihre interessierten Kids zum Probetraining zu bringen und den einzigartigen Spirit der Redskins kennenzulernen“, so Redskins-Sprecher Harry Frommeld.

Zehn Spieler wechseln in die U16

Auch die Juniors um Jugendleiter Jens Pfeifer dürfen sich freuen. Denn aus den Reihen der erfolgreichen U13 werden nun zehn Spieler in die U16 wechseln und mit Tackle-Football beginnen. Mit diesem U16-Team haben die Redskins in den vergangenen Jahren mehrere Meisterschaften nach Bürstadt geholt.

Am Montag, 1. April, werden die Redskins die Bensheimer Weststadthalle zum Beben bringen, wo bei der Cheerleader Meisterschaft Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland sich 550 Cheers in 44 Teams um die Teilnahme bei der deutschen Meisterschaft bewerben werden. Diese Veranstaltung ist bereits seit einer Woche ausverkauft und zählt mittlerweile zu den bedeutendsten ihrer Art in Europa. red