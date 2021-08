Am Ende fehlen 16 Ringe zum Titel

Bürstadt. Kürzlich fanden im Park des Schlosses Fasanerie in Fulda-Eichenzell die Deutschen Meisterschaften Feld und Jagd der Bogenschützen statt. Die Bogenschützen der Rhön hatten einen wunderschönen Parcours gestellt. Corona-bedingt konnte jedoch nicht die übliche Anzahl von Startern anreisen. Über 220 Teilnehmer waren es dennoch. Vom Pfeil- und Bogen-Club (PBC) Bürstadt waren die beiden „Jungen Senioren“ (55 bis 65 Jahre) Klaus Adrian in der Klasse Bowhunter und Harry Schweigkoffer in der Klasse Barebow am Start. Beide Schützen haben weder Zielhilfen noch Stabilisatoren an ihren Bögen.

Der erste Tag präsentierte sich mit sonnig warmem Wetter. 14 Jagd-Scheiben warteten auf die Protagonisten. Bei diesen Zielen ist nur ein weißer Punkt mit einem Durchmesser von vier bis 13 Zentimeter zu sehen und die Entfernungen liegen unterschiedlich zwischen zehn und 63 Metern. Danach waren 14 Tierbilder in einer Entfernung von neun bis 54 Metern zu treffen. Am Ende des ersten Tages belegte Klaus Adrian mit 294 Ringen den vierten Platz. Zu Bronze fehlten ihm 45 Ringe. Harry Schweigkoffer erreichte 394 Ringe und lag damit 25 Ringe hinter Platz eis.

Harry Schweigkoffer lieferte einen erfolgreichen Wettkampf ab. © PBC

Am zweiten Tag warteten 28 Feld-Scheiben darauf, von den Pfeilen gelöchert zu werden. Diesmal sogar mit Entfernungen von bis zu 73 Metern. Klaus Adrian konnte sich steigern und den Rückstand auf 18 Ringe reduzieren. Mit Platz vier bei seiner ersten Deutschen Meisterschaft in dieser Stilart war er jedoch sehr zufrieden. Harry Schweigkoffer schoss an diesem Tag in seiner Klasse das beste Ergebnis, aber es reichte nicht, um den Erstplatzierten Rolf Wilhelmi abzufangen. Mit 16 Ringen Rückstand holte er sich die Silbermedaille.

Bei den Bowhunter-Meisterschaften, die am dritten September-Wochenende stattfinden, werden die beiden Schützen des PBC Bürstadt wieder an den Start gehen. red

