Alte Spargelfolie stellt Gefahr für Tiere dar

Riedrode. Einen ganzen Anhänger voller Unrat haben fleißige Müllsammler in Riedrode zum Bauhof gebracht. Am Samstagmorgen hatten sich einige Bewohner mit Ortsvorsteher Helmut Dietz und den Jagdpächtern Thorsten Reski, Fred Hoffmann und Dieter Geiß am Dorfbrunnen getroffen.

Während das Tuckern des über 50 Jahre alten Fendt von Helmut Dietz die Begleitmusik lieferte, hatte Ex-Ortsvorsteherin Kirstin Garb auch einige Neu-Riedroder zum Mitmachen animieren können. In kleinen Gruppen schwärmten die Müllsammler aus. Und sie wurden fündig: Neben allerlei lieblos weggeworfenen Gegenständen ärgerte sich Helmut Dietz besonders über Unmengen alter Spargelfolie. Teilweise in Gräben schon eingewachsen, stellen diese Plastikfolien eine Gefahr für Tiere da. Aber auch ein in die Landschaft geworfener Holzzaun konnte fachgerecht entsorgt werden. „Wir waren kurz nach 12 Uhr fertig und sind dafür, dass wir die Aktion gar nicht großartig bekannt gemacht haben, mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, teilte Helmut Dietz mit. Fell

