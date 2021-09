Bürstadt. Nach einigen Monaten konnte der KinderKirchenMorgen wieder in Präsenz in der evangelischen Kirche in Bürstadt stattfinden. Einige Monate wurde corona- und baustellenbedingt nur online KiKiMo gefeiert. Die Gruppe war unter anderem dadurch etwas zusammengeschrumpft, sie muss sich erst wieder neu finden. Ein für die Gruppe wichtiger Teil des KiKiMo, die gemeinsame Mahlzeit, konnte coronabedingt noch nicht stattfinden, deshalb wurde der KiKiMo vorübergehend auf eineinhalb Stunden reduziert.

Die sieben Kinder, die der Einladung gefolgt waren, feierten Kindergottesdienst mit Liedern, Gebeten und Aktionen unter dem Motto „Alles muss neu beginnen!“. In einem Anspiel durften die Kinder von ihren Sitzplätzen aus das Wachsen eines Baumes mit Bewegungen und Geräuschen mitgestalten. Derweil „wuchs“ im Altarraum aus einem kleinen Apfelkern ein dicht mit Äpfeln behängter Baum mit einer kräftigen Wurzel, einem stabilen Stamm und einer schattenspendenden Krone. So wird auch die KiKiMo-Gruppe wieder wachsen.

Der Kreativteil beschäftigte sich mit dem räumlichen Aspekt des Neubeginns: Das sogenannte „grüne Sälchen“, in dem neben der Kirche immer KiKiMo gefeiert wurde, gibt es in dieser Form nicht mehr. Alles wurde umgebaut, Räume dürfen bald mit neuem Leben gefüllt werden, auch mit Kinderkirche. Damit die Kinder schon einmal einen Eindruck von ihrem neuen Reich bekommen, bastelte sich jedes Kind aus Zeitungspapier einen Baustellenhelm, um so behütet an der Führung durch die neuen, fast fertig gestellten Gemeinderäume teilzunehmen.

Da gab es große, leuchtende Augen: So viel Neues war da zu entdecken! Nichts erinnert mehr an den schmalen Saal, die enge Küche. Lichtdurchflutet stellt sich alles dar. Wie die großen Fenster und Glasfalttüren den Kindern gefielen! Und die neue großzügige Küche mit Durchreiche und Zugang nach draußen, in der man später einmal prima gemeinsam Plätzchen backen oder Erntedankeintopf kochen kann. Und da gibt es sogar eine behindertengerechte Toilette mit einem Spiegel, der sich so verstellen lässt, dass sich sogar die Kleinsten darin sehen können. Das KiKiMo-Team freut sich schon auf das nächste Treffen mit den Kindern. red

