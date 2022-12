Mannheimer Morgen Plus-Artikel Weihnachtsmarkt Alles bereit für Bürstadts Adventszauber

Viele Kinder haben am Donnerstagmorgen in der alla hopp!-Anlage dafür gesorgt, dass die Weihnachtsbäume für den Adventszauber am Wochenende festlich aussehen. Am Freitag geht's um 16 Uhr los.