Alfons Lurg hält der KKM in Bürstadt seit 70 Jahren die Treue

Bürstadt. Der Bürgerhaussaal in Bürstadt war Veranstaltungsort für eine doppelte Ehrung. Hier hatte man trotz Corona Platz, um nach zwei Jahren Pause die Mitglieder zu ehren, die seit 25, 40 oder sogar schon 50 Jahre als fördernde Mitglieder den Verein unterstützen. Im Anschluss erfolgte die Ehrung der aktiven Musikerinnen und Musiker. Alfons Lurg ist sogar seit 70 Jahren aktiv dabei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der KKM-Vorsitzender Guido Pabst begrüßte zahlreiche Gäste im Saal. Diese Veranstaltung sei keine Pflicht, sondern „ein herzliches Anliegen, persönlich Danke zu sagen und euch nicht nur eine Urkunde in den Briefkasten zu werfen“, erklärte Pabst. Eröffnet wurde der Ehrungsvormittag durch ein Musikstück des großen Orchesters.

Der Vorstand musste in jüngster Zeit feststellen, dass die Mitgliederzahlen rückläufig sind. „Wir waren mal kurz davor, die 500er Marke zu durchbrechen. Doch das ist längst Geschichte“. Nach Ansicht von Pabst habe das auch mit dem Überangebot an Freizeitaktivitäten zu tun. Vor allem bei den jüngeren ehemaligen Vereinsmitgliedern lasse sich das aufzeigen. Damit schloss der KKM-Vorsitzende seine nachdenklichen Worte und bedankte sich gemeinsam mit Präses Peter Kern zunächst bei den fördernden Mitgliedern.

„Ich mag das Wort passiv nicht, darum fördernd“, so Pabst. Seit 50 Jahren förderndes Mitglied wurde bereits im vergangenen Jahr Ludwig Drackert. Er wurde somit auch zum Ehrenmitglied ernannt. Unter den „Fördernden“ befinden sich zwei ehemalige Bürgermeister der Stadt: Alfons Haag und Horst Strecker – beide seit 25 Jahren Mitglied. Unter den aktuellen Jubilaren hält Erich Debus der KKM schon 50 Jahre die Treue. Auch er bekam eine Urkunde und ist nun Ehrenmitglied.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bereits im vergangenen Jahr hätten Horst Avemaria sowie Hannah-Fee Molitor für jeweils zehn Jahre und Melanie Brenner für 25 Jahre geehrt werden sollen. Lena Britz und Melanie Held haben aktuell die 25 Jahre vollgemacht. Dazu gesellte sich noch Dieter Lorenz, der für seine 40 aktiven Jahre nun ebenfalls Ehrenmitglied ist. Held, Britz und Brenner waren früher zwei wichtige Aktivposten im Jugendorchester, ehe sie ins große Orchester wechselten, sagte Pabst. Dieter Lorenz, vom Vorsitzenden liebevoll als „jung gebliebener Rentner“ tituliert, habe nahezu in jeder Formation der KKM gespielt – sei es im großen Orchester, der Big Band, den Oktoberfestmusikanten oder der Rentnerband. Auch ihm dankte Pabst für seine jahrzehntelange Treue.

Seit seinem 16. Lebensjahr ist Alfons Lurg Mitglied der KKM – und 50 Jahre aktiv am Tenorhorn. In den 1970er Jahren war er auch im Vorstand aktiv als Zweiter Vorsitzender. „In deine Zeit fällt das unvergessene 50-jährige Jubiläum der KKM 1974, welches ganz bedeutend für die spätere Entwicklung des Vereins war“, so Pabst voll des Lobes. Er überreichte dem Jubilar eine goldene Nadel mit Brillant.

Es sei schön, das zu erleben: erst der Gottesdienst und nun diese Jubilarenehrung, ergänzte schließlich Pfarrer Kern. „Ihr habt in schwerer Zeit durchgehalten.“ Und in Richtung Alfons Lurg sagte der Präses: „Ich erstarre fast in Ehrfurcht vor so viel Treue zum Verein. Doch genau von dieser Leidenschaft lebt die KKM.“

Weitere fördernde Mitglieder wurden am Sonntagvormittag im Rahmen einer separaten kleinen Feierstunde von der KKM geehrt. 25 Jahre dabei sind Manfred Grinda, Elke Kahabka, Harald Klöpsch, Alfred Scharr, Manuel Scharr, Klaus Arnold, Ilona und Werner Erbächer, Isabell Fettel, Marc Filibert, Reiner Held, Wilma Keinz, Sascha Koch, Günther Kohl, Dominik Noll, Christine Ofenloch, Uwe Sänger, Hedwig Tschirch und Walter Wiedemann.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Seit 40 Jahren unterstützen Bruno Mooser, Frank Ofenloch sowie der ehemalige Pfarrer von St. Michael, Hartmut Böhm, die Katholische Kirchenmusik. mibu