Alexander Bauer erhält hundert Prozent

Bürstadt. Im Bürstädter Bürgerhaus feierte Alexander Bauer am Montagabend geradezu ein Heimspiel. Alle 75 Delegierte der Kreis-CDU haben für den langjährigen Landtagsabgeordneten gestimmt. Die breite Unterstützung war zwar keine Überraschung - es gab weder weitere Kandidaten noch anderslautende Vorschläge aus den Stadtverbänden. Dennoch zeigte sich der 50-Jährige geradezu überwältigt. "Ich kann mich nicht erinnern, so etwas schon erlebt zu haben", sagt er später mit strahlendem Lächeln. Dem Parteitag versicherte er, das Ergebnis sei "nicht unbedeutend für seine Reputation in Wiesbaden". In den Wahlkampf vor der Abstimmung im Herbst 2023 könne er nun mit sehr viel Energie und Rückenwind starten.

