Die Viertklässler der Bürstädter Schillerschule konnten sich über eine ungewöhnliche Schulwoche freuen. Von Montag bis Freitag standen weniger Noten und Klassenarbeiten, als vielmehr Clownerie und Akrobatik auf dem Lehrplan: Der Projektzirkus Zappzarap war zu Gast und arbeitete gemeinsam mit den Kindern an einem bunten Programm, das sein großes Finale in einer Vorstellung am späten

...