Adventsmarkt lockt viele an

Bürstadt. Wer sich bis jetzt noch nicht in Weihnachtsstimmung befand, ist es spätestens seit dem Besuch in der Schillerschule Bürstadt. Als Schulleiter Torsten Wiechmann den Adventsmarkt eröffnete, genügte ein Blick über den Hof, um festzustellen, dass die Resonanz überwältigend war. „Mit so vielen Besuchern hatten wir nicht gerechnet“, sagte Wiechmann erfreut. Offenbar wollten sich weder Schüler noch Eltern die Chance entgehen lassen, bei Schnee und Minusgraden, echte Weihnachtsmarktatmosphäre zu schnuppern. Die Veranstaltung bedeutete gleichzeitig Höhepunkt und Abschluss der Adventsprojektwoche, während derer die Klassen vieles gebastelt, geübt, hergestellt oder einstudiert hatten. Nun hatten die Kinder Zeit und Gelegenheit, alles zu präsentieren. Da jede der Klassen etwas vorbereitet hatte, erstreckte sich der Markt über beide Schulhöfe, die Mensa und die Turnhalle.

„Federführend war heute der Förderverein, unterstützt von zahlreichen Eltern“, informierte der Schulleiter. Diese Unterstützung war aufgrund der breiten Palette an Projekten auch notwendig. Einige Klassen sind ins Theater nach Worms oder Bensheim, andere ins Planetarium nach Mannheim gegangen. Erlaubt war alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Weihnachten in Verbindung gebracht werden konnte.

Die meisten Kinder beschäftigten sich damit, Dekoratives für die festlichen Tage zu basteln oder Leckereien herzustellen. Der Erlös kommt dem Förderverein zugute – und der dürfte sich nach dem Trubel rund um die Schillerschule durchaus sehen lassen. Vom Butterkekshäuschen über Prickel-Windlichter bis hin zu Lebkuchen und Mistelzweigen gab es jede Menge Weihnachtliches, das auf diesem Markt erworben werden konnte. Zudem konnten die Eltern ihren Nachwuchs bei musikalischen Darbietungen bewundern.

Wer genug von der beißenden Kälte hatte und sich ausruhen wollte, konnte sich in beheizten Innenräumen mit allerlei Süßem und Deftigem stärken. Nach dem großen Erfolg dieser Premiere denkt Torsten Wiechmann schon an eine Neuauflage im kommenden Jahr. jkl