Adventskranz für Altenheim und Bürgerdienst in Bürstadt

Bürstadt. Bürstadt. Rund, grün und mit vier Kerzen, die Licht und Hoffnung in einer dunklen und schwierigen Zeit bringen. Das sind die Adventskränze, die die Sozialagentur Fortuna mit Kindern und Jugendlichen gebastelt hat. Drei davon gehen an das Altenheim St. Elisabeth, an den Bürgerservice des Rathauses und an das Quartiersbüro östliche Kernstadt.

„Bei unserer Aktion im Jugendhaus waren über 25 junge Leute dabei und haben 17 Adventskränze gefertigt“, berichtete Stefanie Reis, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit des Quartiersbüros kümmert. Und viele davon waren gleich bereit, nicht nur für sich Kränze zu machen, sondern auch an denen für die Institutionen mitzubasteln und auf diese Art Freude zu teilen und weiterzugeben. Im Altenheim dürfen keine echten Kerzen mit offenem Feuer verwendet werden. Deshalb ist der Kranz mit LED-Lichtern ausgestattet.

Gleich mit drei Leuten aus der Führungsriege war das Altenheim St. Elisabeth vertreten. Bewohnerin Maria Müller trug ein kleines Gedicht vor, als sie den Adventskranz stellvertretend für die Bewohner in Empfang nahm. „Wir sagen euch an den lieben Advent“, begann sie und sofort war die Stimmung vor dem Eingang ganz besinnlich. „Wir müssen uns leider im ‚Außenbüro‘ treffen“, meinte der kommissarische Heimleiter Benedict Pretnar, der sich ganz herzlich für den schönen Kranz bedankte.

Die Zeiten seien für alle im Altenheim hart, denn derzeit dürfe kein Besuch hinein. Das mache die Lage sowohl für die Bewohner als auch für die Mitarbeiter äußert schwierig. „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“, zitierte Pretnar ein bekanntes Weihnachtslied und wünschte sich, dass er das Heim bald wieder für alle öffnen kann.

Ebenso freute sich Bürgermeisterin Bärbel Schader, die vom Rathaus herübergekommen war, um den Kranz für den Bürgerservice in Empfang zu nehmen. „Wir haben Glück mit der Sozialagentur Fortuna, die nicht nur das Jugendhaus, sondern auch das Quartiersbüro betreut“, erklärte sie.

Sie ist durch das hohe Infektionsgeschehen stark eingespannt und hoffte sehr, dass es trotzdem möglich werde, die Pandemie ein Stück weit hinter sich zu lassen. „In der Vorweihnachtszeit sollte man sich auf den wahren Kern des Menschseins besinnen“, so die Bürgermeisterin. Grün sei zudem die Farbe der Hoffnung, die Kerzen wurden Wärme und Licht zu allen bringen, die einsam sind.

Schon mehrfach waren das Jugendhaus und das Quartiersbüro in St. Elisabeth zu Gast. 2019 brachten sie zum ersten Mal Adventskränze vorbei und hatten für 2020 einen gemeinsamen Basteltermin ausgemacht. Dann kam Corona. „Wir hoffen sehr, dass wir bald wieder mit den Senioren zusammen etwas machen können. Vielleicht wird es im Sommer etwas einfacher werden“, meinte Stefanie Reis.

Am 5. Dezember wird es auf jeden Fall im Altenheim einen „Adventszauber“ geben, versprach Heimleiter Pretnar - auch wenn der Weihnachtsmarkt der Stadt ausfällt.

