Adventliche Stimmung

Biblis. Mit rund 100 Seniorinnen und Senioren war der Saal im Bürgerzentrum gut besetzt. Erika Ritter, Organisatorin vom Senioren-Treff, begrüßte die vielen Gäste, darunter Bürgermeister Volker Scheib, Hausarzt Dr. Panagiotis Porikis und Gabriella König. Der Nachmittag war zur Einstimmung auf den bereits begonnenen Advent gedacht.

Bürgermeister Scheib zitierte zunächst Mark Twain, der einmal sagte: „Der beste Weg sich eine Freude zu machen, ist zu versuchen, einem anderen eine Freude zu bereiten.“ So will auch das Senioren-Team das ganze Jahr über handeln. Selbstverständlich sei das nicht, auch dafür dankte der Bürgermeister dem Team. Aber ohne die Teilnahme der Seniorinnen und Senioren wäre es auch nicht machbar. Er wünschte allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. „Bleiben Sie gesund“, war sein Wunsch.

Im Sinne von Günter Scheib, der im Februar verstorben ist, aber immer sehr viel Freude an den Seniorennachmittagen hatte, überreichte Tochter Tamara Scheib für die Arbeit der Seniorengemeinschaft einen Geldbetrag an Erika Ritter. Dafür bedankte sich das Team ganz herzlich. Gabriella König sang mit den Gästen Advents- und Weihnachtslieder. Maria Müller machte ihrem Geburtsnamen alle Ehre, in dem sie als Adventsengel gekleidet verriet, was hinter jedem Adventskalender-Türchen steckt. Elisabeth Wenz, mit 98 Jahren die älteste Teilnehmerin des Tages, bekam den Adventskalender geschenkt.

Kinder singen Weihnachtslieder

Die Kinder aus der Tagesstätte „Pusteblume“ sangen einige Weihnachtslieder. Begleitet wurden sie von Sabine Reiling, Katrin Brenner und Christa Heuser. Zur Belohnung durften sie sich einen Nikolaus mit nach Hause nehmen. Gabriella König sang zwei Strophen des bekannten Adventsliedes „Kündet allen in der Not“. Dazu passend trug Manfred Gölz einen besinnlichen Text vor, der sich auf die momentane Situation bezog. Das Team hatte ein Liederheft mit bekannten weihnachtlichen Liedern aufgelegt, damit man textsicher mitsingen konnte. Die Musik dazu wurde von Björn Habel von der Gemeinde eingespielt. Nach dem Gedicht „Der Geist der Weihnacht“, von Melitta Putz vorgetragen, wurde zügig Kaffee und Kuchen aufgetragen. Dabei hatte man genügend Zeit, sich miteinander auszutauschen.

Vom Singen wurde dann der Nikolaus angelockt, der selbst auch zwei Gedichte dabei hatte, bevor er kleine rote Geschenktaschen mit seinen fleißigen Helfern verteilte. Erika Ritter dankte zum Abschluss der Gemeinde und besonders dem Bürgermeister für die vielfältige Unterstützung. Aber ihr Dank galt auch ihrem Team, ohne das ein Senioren-Nachmittag nicht machbar wäre. Mit einem weiteren Gedicht von Melitta Putz und gemeinsam gesungenen Liedern endete ein besinnlicher Nachmittag, der allen Gästen viel Freude bereitete. Helga Wetzel wollte es nicht versäumen, Erika Ritter vom ganzen Team zu danken. Alle wissen, was sie im Hintergrund leistet, „danke liebe Erika, im nächsten Jahr sind wir wieder da!“ red