Abschied von einer geschätzten Größe

Bürstadt. Die CDU Bürstadt trauert um Herbert Bauer. „Wir verlieren mit ihm einen jahrzehntelangen Weggefährten, einen Kommunalpolitiker mit Herz und Seele und eine überaus geschätzte Größe der Christlich Demokratischen Union“, sagten die CDU-Parteivorsitzende, Julia Kilian-Engert, und die Vorsitzende der CDU-Stadtverordnetenfraktion, Ursula Cornelius, anlässlich des Todes von Herbert Bauer.

Mehr als 50 Jahre gehörte Bauer der CDU an. Als er 1968 erstmals in die Stadtverordnetenversammlung in Bürstadt einzog, hieß der Bundeskanzler Kurt-Georg Kiesinger. In den 70er und 80er Jahren war der selbstständige Mützenfabrikant Herbert Bauer Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss und rund um das „Dreigestirn“ mit dem damaligen Bürgermeister Horst Strecker, dem Ersten Stadtrat Karlheinz Koch und dem langjährigen CDU-Fraktionschef Hans Unger auch einige Jahre als Vorsitzender des Sozialausschusses aktiv. Bis 1989 engagierte sich Bauer als Stadtverordneter und ließ sich 2005 und 2006 noch einmal für 18 Monate als Nachrücker reaktivieren, unterdessen sein Sohn Alexander vor Ort als Fraktionsvorsitzender wirkte.

Für seine Verdienste in der Politik, als ehrenamtlicher Schöffe und als prägendes Mitglied im Brieftaubenverein Heimatliebe erhielt Herbert Bauer 1984 den Ehrenbrief des Landes Hessen und wurde 1989 zum Ratsherren der Stadt Bürstadt ernannt. Für sein langjähriges Mitwirken in der Pfarrgemeinde St. Michael, wo er sich als Lektor, Kommunionhelfer und Bazar-Finanzrechner engagierte, wurde ihm 2005 von Kardinal Karl Lehmann die Medaille „Dank und Anerkennung des Bistum Mainz“ verliehen. red (Bild)