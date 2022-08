Mannheimer Morgen Plus-Artikel Quartiersbüro Abendliches Picknick mit Livemusik in Bürstadt

Wieder wird eine Idee im Rahmen des Förderprograms soziale Stadt in Bürstadt umgesetzt. Am 11. September gibt es ein abendliches Picknick auf der Grünanlage am Platz der deutschen Einheit. Es spielt die Band Planet Weschnitz.