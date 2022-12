96 000 Euro fließen zurück ins hessische Ried

Bürstadt. „Rheinhessen steht bei uns vorne“– so der Slogan der in diesem Jahr fusionierten Rheinhessen Sparkasse. Doch auch, wenn die Rheinhessen Sparkasse nun die größte Sparkasse in Rheinland-Pfalz ist – die guten und tiefen Verbindungen ins hessische Ried sind der Sparkasse wichtig.

Und von erwirtschafteten Erträgen aus der Region fließen diese auch in die Region zurück. So übergab die Rheinhessen Sparkasse 96 300 Euro an die Gemeinden Lampertheim, Bürstadt, Biblis und Groß-Rohrheim.

Gefördert werden mit den Spendenbeträgen der Sparkasse gemeinnützige Organisationen und Projekte in den Bereichen Soziales, Kultur, Schulen, Umwelt, Sport und Vereine.

Von dem Spendenbetrag erhielt Biblis 14 000 Euro, Groß-Rohrheim 6000 Euro, Bürstadt 25 200 Euro und Lampertheim 51 100 Euro. red