Bürstadt. Eine 87-jährige Autofahrerin hat sich am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Wasserwerkstraße in Bürstadt leichte Verletzungen zugezogen. Das berichtet die Polizei auf Nachfrage dieser Redaktion. Die Frau sei mit ihrem Wagen vom Wald kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen. Dabei sei sie gegen einen Poller und ein Verkehrszeichen gefahren, das vor einem Pflanzkübel stand. Das Auto sei daraufhin seitlich umgekippt. Die hinzugerufene Feuerwehr habe die Frau aus dem Auto befreit. Die 87-Jährige sei ins Krankenhaus gebracht worden. ps

