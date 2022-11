800 Blumenzwiebeln müssen noch unter die Erde

Bürstadt. „Jetzt Blumenzwiebeln pflanzen und im Frühjahr das Quartier zum Blühen bringen“: Unter diesem Motto hat das Quartiersbüro mit Stefanie Ackermann zum dritten Mal zu einer Blumenzwiebelpflanzaktion eingeladen. Die Aktion, bei der 3000 Blumenzwiebeln zum Einsetzen bereitstanden, wurde mit 1000 Euro vom Verfügungsfonds der sozialen gesunden Stadt Bürstadt gefördert. Die Helferresonanz sah leider mau aus, so dass eine zweite Pflanzaktion am Samstag stattfinden muss, um die restlichen 800 Zwiebeln unter die Erde zu bringen.

Die Blumenzwiebelpflanzaktion von Antragstellerin Stefanie Ackermann steht in Verbindung mit dem Bienenfutterautomaten, der in diesem Jahr am Platz der deutschen Einheit installiert wurde. Ebenfalls ein Antrag von Ackermann. „Der Bienenfutterautomat wird gut angenommen und wurde schon mehrmals neu aufgefüllt“, berichtet sie. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf der Blumenkapseln wurden neue Samen und aktuell Krokuszwiebeln angeschafft und stehen zum „Ziehen am Automaten“ bereit.

Die aktuelle Pflanzaktion soll auf die Möglichkeiten des Bienenfutterautomaten aufmerksam machen und für ein blühendes Quartier sorgen – durch den Erwerb der Blumenzwiebeln aus dem Automaten für den eigenen Garten und durch eine größere Pflanzaktion, die nun in den Rodstücken an der Wasserwerkstraße/Ecker Berliner Straße stattfand.

Frühlingsblüher für Insekten

„Im Bereich der öffentlichen Rasenflächen im Quartier sollen Frühlingsblüher eingebracht werden. Diese sollen zum einen als erste Nahrungsquelle für Bienen und Hummeln dienen, zum anderen sollen die Frühlingsblüher Farbtupfer in dem einheitlichen Grün der Rasenfläche darstellen“, so Stefanie Ackermann. Die Blumen erfreuen die Betrachter und sind Botschafter des nahenden Frühlings und der wiedererwachenden Natur. „Genau deswegen helfe ich hier mit. Es ist gut für die Natur, für die Tiere und es ist ein schöner Anblick, wenn die Blumen blühen“, sagte Stefan Ziegler, einer der wenigen Helfer vor Ort. Er ist beim Nabu und auch bei der IG Saubere Umwelt aktiv und möchte sich auch bei dieser Aktion einbringen. Ziegler wohnt in der Nähe und wird daher regelmäßig am neuen Blühstreifen vorbei kommen. Neben ihm halfen noch Antragstellerin Stefanie Ackermann und Stefanie Reis vom Quartiersbüro tatkräftig mit.

Zwei Stunden knieten sie auf der Erde, machten mit Gartenschaufeln, Unkrautstechern und Blumenzwiebelpflanzern Löcher in den Boden und setzten Blumenzwiebeln verschiedener Sorten und Größen ein. Auch eine Bürstädter Familie mit zwei Kindern beteiligte sich eine ganze Weile an der Aktion. Diese fanden es super, dass sie mit den Kindern hier etwas Gutes tun konnten und dass die Kinder mit ihren eigenen Händen Blumenzwiebeln pflanzen durften. Sie sind gespannt drauf, wann diese im Frühjahr aufblühen und freuen sich schon auf „ihre Blumen“.

Als kleinen Anreiz zum Mitmachen wurde in Zusammenarbeit mit den Pfadfindern Bürstadt zudem eine Kuchentheke am Grünstreifen angeboten. Helfer bekamen Kuchen und Getränke umsonst. Weiterhin wurde beworben, dass auch Kuchen für daheim angeboten wird, ohne dass man als Einpflanzer aktiv sein muss. Dies nahmen einige Bürger aus der Nachbarschaft und vorbeifahrende Autofahrer wahr und holten sich Kuchen bei den Pfadfindern ab. red