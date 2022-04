75-Jähriger am Bahnhof geschlagen

Bürstadt. Ein 75-jähriger Mann ist am Mittwoch gegen 17.40 Uhr am Bürstädter Bahnhof von einem Angreifer verletzt worden. Laut Polizei machten sich drei Jugendliche am Bahndamm der Linie zwischen Frankfurt und Mannheim, im Bereich des Aufzugs (verlängerte Vinzenzstraße), zu schaffen. Als der Mann sie ansprach, wurde er sofort von einem der Jugendlichen ins Gesicht geschlagen, während die anderen beiden Jungen die Flucht ergriffen haben. Nach einem kurzen Gerangel konnte auch der Dritte fliehen. Der 75-Jährige wurde leicht verletzt und verlor seine Brille. Der etwa 1,85 Meter große Angreifer soll zwischen 16 und 18 Jahre alt sein. Er trug einen sehr kurzen Haarschnitt. Die anderen beiden Jugendlichen könnten ein paar Jahre jünger sein. Das Trio floh durch die Unterführung in Richtung Dammstraße. Wem sind die flüchtigen Jugendlichen aufgefallen? Hinweise nimmt Polizei in Lampertheim unter Telefon 06206/ 9440-0 entgegen. pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1