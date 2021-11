63-Jähriger verletzt

Riedrode. Ein Unfall mit einem Verletzten hat sich am Freitagabend auf der B 47 bei Riedrode ereignet. Der Notruf ging gegen 19.10 Uhr bei der Leitstelle ein. Ein 63 Jahre alter Lorscher war mit seinem VW Crafter in Fahrtrichtung Worms unterwegs. Im Bereich Riedrode geriet er in den Gegenverkehr und es kam zum Zusammenstoß mit einem Lkw und zwei weiteren Pkw. Zur Unfallursache kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Feuerwehr unterstützt Einsatz

Das Fahrzeug des 63-Jährigen kam erst in der Böschung auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Fahrer war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit einem hydraulischen Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Bürstadt-Mitte und die Einsatzkräfte aus Riedrode. Sie unterstützten die Polizei und die Rettungskräfte auch beim Ausleuchten der Unfallstelle und beim Brandschutz vor Ort.

Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der 63-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf rund 50 000 Euro. Die B 47 musste während der Unfallaufnahme für gut vier Stunden voll gesperrt werden. pol/kur