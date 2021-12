3G-Regel im Gottesdienst

Bürstadt/Bobstadt/Hofheim. In der Pfarrgruppe St. Michael Hofheim und St. Josef Bobstadt gilt wie in St. Michael sowie St. Peter in Bürstadt ab 18. Dezember die 3G-Regel in allen Gottesdiensten, wie es die hessische Landesverordnung und das Bistum Mainz vorschreiben: Maskenpflicht auch während des Gottesdienstes, und zwar nur mit medizinischer OP- oder FFP2-Maske, die Mund und Nase bedeckt. Personen unterschiedlicher Hausstände müssen 1,50 Meter Abstand einhalten.

Nach wie vor ist eine vorherige Anmeldung für die Vorabend-, Sonn- und Feiertags-Gottesdienste in den jeweiligen Pfarrbüros wünschenswert, an den Weihnachtstagen unbedingt erforderlich.

Zutritt zum Gottesdienst haben nur Menschen, die geimpft oder genesen sind oder einen tagesaktuellen Corona-Antigentest (nicht älter als 24 Stunden) oder negativen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen können. Dies wird am Eingang geprüft. Geimpften/genesenen Personen gleichgestellt sind Kinder unter sechs Jahren und Kinder, die noch nicht eingeschult sind.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (schriftliches ärztliches Zeugnis, mit vollständigem Namen und Geburtsdatum), können durch einen Testnachweis (Testheft oder Schnelltest/PCR-Test) Geimpften/Genesenen gleichgestellt werden. red

