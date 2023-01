35 Teilnehmer beim Kampfsport-Workshop

Bürstadt. Zum 29. Mal hat der Kampfsport-Workshop des 1. Judo-Clubs Bürstadt unter der Leitung von Klaus Schmidt stattgefunden. 35 Teilnehmer verschiedener Budo-Sportarten konnten in der EKS- Halle begrüßt werden. Ein wichtiger Aspekt für die Teilnehmer war es, über den Tellerrand der eigenen Sportart zu blicken und andere Budo-Sportarten kennenzulernen. Den Auftakt machte Ronny Siegel mit einer Ju-Jutsu-Einheit. Anschließend ging es mit einer Einheit von Luca Demeco in Luta Livre/Grappling weiter. Andrea Capizzi entführte die Teilnehmer in eine Einheit von Silat Dirty Boxing. Zum Abschluss zeigte Klaus Schmidt aus Modern Arnis die Verteidigung gegen Angriffe mit dem Kurzstock. Der nächste Workshop unter der Leitung von Klaus Schmidt (4. Dan Ju-Jitsu, 4. Dan Jiu-Jitsu, 3. Dan/Lakan Tatlo Modern Arnis) wird im Frühjahr in der EKS-Sporthalle stattfinden. red (Bild: hamburg_berlin - stock.adobe.com)

