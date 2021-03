Bürstadt. Streuobstwiesen und Obstbaumalleen bieten sehr vielen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum und gehören deshalb zu den artenreichsten Kulturbiotopen. Eine solche Obstbaumallee säumt bereits seit Jahrzehnten die alte B 47.

Im Frühjahr sind die blühenden Bäume nicht nur schön anzusehen, sie dienen auch vielen Insekten als Nahrungsquelle. Im Herbst, wenn das Obst reif ist, sind sie von Mensch und Tier gleichermaßen begehrt. Wer gerne reife Früchte von den Streuobstbäumen ernten möchte, kann sich von der Stadtverwaltung einen kostenlosen Obst-Lese-Schein ausstellen lassen.

Verantwortung fürs Grün

Ehrenamtliche forsten die Allee entlang der alten B 47 wird auf. © Stadt Bürstadt

In den vergangenen Jahren waren einige Obstbäume nicht gut gediehen und mussten deshalb entnommen werden. Damit die Allee wieder vollständig wird, lässt die Stadtverwaltung 31 neue Obstbäume pflanzen: 16 Apfel-, fünf Zwetschgen-, fünf Birn- und fünf Kirschbäume. Bei der Auswahl wurde laut Verwaltung darauf Wert gelegt, dass ausschließlich alte heimische Obstsorten gepflanzt werden.

Ausgeführt wird die Pflanzaktion von der Landschaftspflegegemeinschaft Bürstadt. Die Pflegegemeinschaft unter der Federführung von Werner Ille kümmert sich schon seit Jahrzehnten um das Grün im Bürstädter Außenbereich, unter anderem in Form von Mäharbeiten, Heckenschnitt, Baumpflege oder eben auch um Neupflanzungen.

Am Samstag wurden die ersten sechs Bäume von den freiwilligen Helfern gepflanzt. Die restlichen Bäume werden an den kommenden Samstagen ihren Platz in der Allee finden. red