26-jähriger Lampertheimer stirbt an der Unfallstelle

Bürstadt. Ein 26-jähriger Mann aus Lampertheim ist in der Nacht zum Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der B 47 bei Riedrode ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann gegen 23.45 Uhr allein in seinem Pkw unterwegs. Zwischen Bürstadt-Ost und Bürstädter Kreisel sei er nach links von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Leitplanke gefahren und in Gegenrichtung zum Stehen gekommen.

Da die Polizei zunächst nicht wissen konnte, ob sich noch weitere Personen im Fahrzeug befunden hatten, suchten sie gemeinsam mit der Feuerwehren aus Bürstadt und Riedrode, die ebenfalls mit 35 Einsatzkräften am Unfallort waren, eine Suchaktion durch, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde. Es wurde aber keine weitere Person gefunden.

Straße bis 4.30 Uhr gesperrt

Die Feuerwehrleute befreiten den 26-Jährigen aus dem Fahrzeug, bei dem allerdings nur noch der Tod festgestellt werden konnte. Außerdem sicherten sie die Unfallstelle und unterstützten die Polizei bei der Absperrung der Bundesstraße, berichtete Stadtbrandinspektor Uwe Schwara auf Nachfrage dieser Redaktion. Die B 47 war bis 4.30 Uhr in beiden Richtungen für den Verkehr vollgesperrt.

Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde von der Polizei ein Sachverständiger eingesetzt. Zur Unfallursache machte die Polizei in ihrer Pressemeldung keine Aussage. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die etwas zur Fahrweise des später verunfallten Fahrzeugs sagen können oder den Unfall beobachtet haben. Dies werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim unter Telefon 06206/9 44 00 in Verbindung zu setzen. kur/pol

