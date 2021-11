24 Jugendliche erhalten Sakrament

Bürstadt. Am Wochenende werden in Bürstadt 24 Jugendliche gefirmt. Im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes zusammen mit ihren Familien wird Weihbischof Udo Bentz aus Mainz in der Pfarrkirche St. Michael den Jugendlichen das Sakrament der Firmung spenden. In den vergangenen Wochen und Monaten hatten sich die Jugendlichen auf diesen besonderen Tag vorbereitet. In einem Jugendgottesdienst am vergangenen Wochenende haben sich die Firmlinge nun noch einmal ganz offiziell für den Empfang des Firmsakraments entschieden und sich dazu im Rahmen des Gottesdienstes eingeschrieben. Katholische Jugendliche, die die neunte Klasse besuchen, werden im Januar 2022 zur Vorbereitung auf die Firmung eingeladen, die dann am Pfingstmontag (6. Juni) gefeiert werden wird. red

