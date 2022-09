22-Jähriger mit Messer verletzt

Bürstadt. Ein Mann hat einen 22-Jährigen am Mittwochabend in Bürstadt mit einem Messer verletzt und ist daraufhin vom Tatort geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, geriet das Opfer gegen 18.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Bonifatiusstraße mit dem mutmaßlichen 24 Jahre alten Täter und ebenfalls Bewohner des Hauses in Streit. Der Mann wurde durch die Messerstiche so stark verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Verdächtige flüchtete vom Tatort. Die Polizei konnte ihn jedoch am Donnerstag vorläufig festnehmen. Er wird sich wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten müssen. pol/sapo

