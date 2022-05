22-jährige Lampertheimerin kommt leicht verletzt in Klinik

Bürstadt. Leicht verletzt hat sich eine 22-jährige Frau aus Lampertheim beim Unfall am Donnerstagmorgen auf der B 47. Sie war kur vor 7 Uhr auf dem Weg von Bürstadt in Richtung Lorsch und kam beim Auffahren auf die Bundesstraße rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich ihr Auto und blieb im Seitenstreifen auf dem Dach liegen. Laut Polizei kam sie mit Schürfwunden an beiden Händen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Heppenheim.

Als die Feuerwehr aus Bürstadt vor Ort eintraf, kümmerte sich bereits der Rettungsdienst um sie. Den Schaden schätzen die Polizeibeamten auf mehrere tausend Euro. Das Auto, ein kleiner schwarzer Chevrolet, sei mit gebrochener Achse sowie Schäden an Dach und Scheiben ein Totalschaden.

Die 25 Aktiven der Feuerwehren Riedrode und Bürstadt stellten das Fahrzeug wieder auf die Räder, damit der Abschleppwagen es leichter abtransportieren kann und kein Öl ausläuft, erklärte Stadtbrandinspektor Uwe Schwara auf Anfrage. Ob die nasse Fahrbahn oder überhöhte Geschwindigkeit die Ursache sind für das Unglück, ermittelt die Polizei derzeit noch.

