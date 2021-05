21 Neuinfektionen am Donnerstag

Kreis Bergstraße. 21 Neuinfektionen meldet das Landratsamt am Donnerstagabend für den Kreis Bergstraße: 2x Bürstadt, 1x Grasellenbach, 4x Lampertheim, 1x Lautertal, 1x Lorsch, 1x Neckarsteinach, 3x Viernheim und 8x Wald-Michelbach. Seit dem Ausbruch der Pandemie sind 10.779 Infektionsfälle registriert worden. Insgesamt sind beim Kreis zurzeit 516 aktive Infektionen bekannt.

In der Adam-Karrillon-Schule in Wald-Michelbach und einer Kita in Lampertheim gibt es mindestens einen neuen positiven Fall. Die Inzidenz liegt bei 57.

22 Menschen aus dem Kreis werden derzeit im Krankenhaus behandelt.