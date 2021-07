20 Kinder lernen eine Woche lang den Tennissport kennen

Bürstadt. „Schaut mal der Horst, der braucht noch bisschen Glitzer“, riefen die Kinder und schütteten großzügig glänzende Plättchen auf den bunt angemalten Betreuer. Dieser hatte sich beim Kreativangebot als lebendige Leinwand bereitgestellt. Die Jungen und Mädchen verschönerten ihn von Kopf bis Bauch in fröhlichen Farben. „Wir spielen nicht nur Tennis“, schmunzelte Felix Kircher vom Tennisclub Bürstadt. Dort fand unter dem Motto „Tennis & Fun“ ein Feriencamp statt.

Zum dritten Mal veranstaltete der TC eine Ferienspaß-Aktion für Kinder und Jugendliche bei sich auf dem Gelände als Ganztagesangebot. Natürlich wolle man damit auch den eigenen Sport bewerben und die Kinder und Jugendlichen dafür begeistern. Doch vor allem standen Spiel und Spaß im Vordergrund und tolle Ferienerlebnisse. „Schön ist, dass die Teilnehmer am Camp bunt gemischt sind. Wir haben es für alle offen gehalten, die mitmachen möchten, nicht nur für Kinder und Jugendliche, die bei uns Tennis spielen“, erklärte Trainer und Betreuer Felix Kirchner, dessen ganze Familie mit im Boot war.

Sein Vater Horst unterstützte als Fitnesscoach das Camp und war für jeden Spaß zu haben, auch als menschliche Leinwand. Rita Kirchner sorgte in der Küche für frisch gekochte Mittagessen. Getränke und Obst standen ebenfalls jederzeit bereit. Hinzu kamen weitere Helfer und Trainer, die sich um die 20 Kinder und Jugendlichen kümmerten.

„Am Vormittag dreht sich drei Stunden alles um Tennis“, so Felix Kirchner. Die Teilnehmer wurden hierbei nach Alter und Spielpraxis in Gruppen eingeteilt und konnten sich an Ball, Schläger, Bewegungen und Techniken ausprobieren.

Danach gab es eine kleine Ruhepause, und das Mittagessen wartete auf die Kinder und Jugendlichen. Am Nachmittag folgte auf Wunsch der Teilnehmer noch ein Tennisangebot. Daneben sorgten auch andere Sportarten für bewegte Freude, wie etwa Frisby-Golf. In der Kreativwerkstatt gab es täglich Neues zu entdecken: das Herstellen eines Schleuderballs oder eben Malen am lebenden Objekt. Alle Kinder und Jugendlichen erhielten zudem ein Camp-T-Shirt als Geschenk.

Zum Abschluss fand ein Schleifchenturnier statt. Hierbei traten die Teilnehmer in Kleingruppen als Doppelpaarungen gegeneinander an. Bei jedem Gewinn gab es ein Schleifchen mehr an den Schläger. „Für die jüngeren Kinder richten wir eine Tennisolympiade aus“, ergänzte Felix Kirchner. Zur Abschlussveranstaltung wurden die Eltern eingeladen. Während der Woche fand ein Erwachsenen-Tennis-Camp teil, an dem fünf Tennisspieler teilnahmen, die von zwei Trainern für jeweils eineinhalb Stunden betreut wurden.