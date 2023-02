Die Stimmung bestens, das Wetter perfekt – und die Besucherzahlen überragend: 20 000 Menschen haben am Sonntag den Bürstädter Umzug verfolgt, wie Ordnungsamt und Polizei am Montag vermelden. Das dürfte ein Rekord sein. Auf „eine ganze Menge mehr als in den Jahren zuvor“ schätzt Zugmarschall Jens Beilstein den Zuspruch. Die Organisatoren der Bürstädter Vereins-AG sind deshalb auch absolut

...