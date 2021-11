1700 Blumenzwiebeln sollen in die Erde

Bürstadt. Wer im Frühjahr bunte Blumen im Quartier der östlichen Kernstadt von Bürstadt blühen sehen möchte, kann jetzt nachhaltig mitwirken. Denn im Quartier geht die Blumenzwiebelpflanzaktion in die zweite Runde: Treffpunkt ist am Samstag, 20. November, um 14 Uhr, „Im Röschen“ am Biotop Flur 21. Dort möchte das Quartiersbüro gemeinsam mit Antragstellerin Stefanie Ackermann und mit vielen motivierten Helferinnen und Helfern etwa 1700 Blumenzwiebeln in die Erde bringen. Bei der ersten Aktion schafften sechs Helferinnen und Helfer alleine schon 900 Blumenzwiebeln in 45 Minuten. Wenn viele mit anpacken, kann viel Gutes fürs Auge und für die Insektenwelt entstehen, sind sich die Verantwortlichen sicher. „Schließlich ist es nur ein kleiner Zeit-, Kraft- und Arbeitsaufwand, um das Quartier mit Blumen schön zu gestalten – zur Freude aller“, betonen sie in ihrer Einladung. Die Aktion wird durch Mittel des Verfügungsfonds des Quartiersbüros finanziert, zudem hat Franz Gärtner für 300 Euro weitere Blumenzwiebeln gespendet. Helferinnen und Helfer bringen bitte stabile kleine Schaufeln, Blumenzwiebelstecher oder Unkrautstecher sowie Handschuhe und gerne auch Kniekissen mit. red (BILD: Quartiersbüro)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1