16 von 40 Prozent sind bisher dabei

Bürstadt. Derzeit bietet das Unternehmen Deutsche Glasfaser aus Borken in Nordrhein-Westfalen in Bürstadt Anschlüsse für ein Glasfasernetz an. Wenn sich 40 Prozent der Haushalte aus der Kernstadt und den Ortsteilen, darunter auch der Boxheimerhof, bis zum 14. Juni anmelden, wird das Projekt umgesetzt. Aktuell haben 16 Prozent der Bürstädter einen Vertrag abgeschlossen.

Vor dem Bürgerhaus in Bürstadt gibt es einen Infostand tagsüber, abends hatte das Unternehmen bereits Online-Konferenzen angeboten – so auch am Montag. Interessenten konnten sich einwählen und Fragen stellen. Mirko Tanjsek, Projektleiter für Bürstadt, hätte den Vortrag normalerweise vor Ort gehalten, was in Zeiten der Pandemie aber nicht möglich ist.

Mehr als eine Million Anschlüsse

Der Geschäftszweig, für den die Deutsche Glasfaser bereits ausgezeichnet wurde, nennt sich Fiber to the Home (FTTH), so Tanjsek. 2011 gegründet, arbeiten dort mittlerweile rund 1400 Leute. Ein Ziel war, bis 2020 eine Million Anschlüsse zu legen, diese Zahl sei leicht übertroffen worden. „Wir möchten besonders die ländlichen Regionen in Deutschland mit Glasfaser versorgen“, sagte Tanjsek. Er baut vor allem auf die mündliche Werbung, die auf dem Land und in kleineren Städten und Gemeinden noch gut funktioniert. Dass die Bandbreite gebraucht werde, die die Glasfaser liefern kann, sei spätestens durch Corona klar geworden. Deutschland liegt im Vergleich mit anderen Ländern deutlich zurück, was Internetverbindungen angeht. Diese sind nicht nur im Homeoffice nötig, sondern auch beim Homeschooling unverzichtbar.

„Kinder gehen mit Tablets ganz selbstverständlich um – besser als mancher Erwachsene. Aber auch für Ältere kann ein gutes Netz wesentlich sein, damit sie länger selbstständig zuhause leben können“, erklärte der Projektleiter. Als Beispiel nannte Tanjsek intelligente Fußmatten, die vor dem Bett erkennen, ob jemand aufgestanden ist, oder merken, wenn jemand fällt, und übers Internet einen Notruf absetzen. Zudem finden bereits manche Sprechstunden oder Beratungen bei Ärzten online statt. Besonders für große Datenmengen brauche man eine gute Verbindung. „Das merkt man, wenn man ein Fotobuch gestaltet hat. Schnelles Upload wird gebraucht“, betonte Tanjsek.

Auch beim Digitalen Fernsehen sind hohe Raten fürs Streaming wichtig: sowohl für Mediatheken als auch für verschiedene Anbieter für Filme oder Fußball. Glasfaser sei ein Standortvorteil für die Stadt und könne ohne öffentliches Geld finanziert werden. „Das Netz ist störungsfrei und überträgt nur Licht“, meinte der Projektleiter. Dadurch steige auch der Wert der Immobilien.

Anbieterwechsel möglich

Wer sich bis zum Stichtag anmeldet, zahlt nichts für den Hausanschluss, sondern nur 80 Euro für den Weg ins Haus. Zwischenzeitlich kooperieren große Anbieter mit der Deutschen Glasfaser, etwa Entega oder Telekom. Nach der Installation sei es möglich, einen anderen Anbieter zu wählen und nicht das Angebot des Borkener Unternehmens. Wenn die 40 Prozent-Hürde genommen ist, folge eine Planungsphase von zwei bis vier Monaten, in der Hausbegehungen anstehen. Mit den Bewohnern werde festgelegt, wo die Endgeräte hinkommen. Die eigentliche Bauphase betrage rund 18 Monate.

Falls die 40 Prozent nicht zustande kommen, wird das Projekt nicht umgesetzt. Es gibt einen Infopoint am oder im Rathaus, der von montags bis freitags, 10 bis 19 Uhr, und samstags von 10 bis 15 Uhr besetzt ist. Beratung ist auch telefonisch unter 02861/813 34 10 möglich. cid

