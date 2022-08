150 Teilnehmer und 200 Pferde

Groß-Rohrheim. Nach dreijähriger coronabedingter Zwangspause veranstaltet der Reit- und Fahrverein Groß-Rohrheim endlich wieder ein Turnier. Der Verein freut sich, vom Freitag, 2. September bis Sonntag, 4. September nicht nur auf zahlreiche Reiter der Region, sondern auch viele Zuschauer auf das Gelände in der Speyerstraße begrüßen zu können. Auch in diesem Jahr dürfen die Zuschauer und Teilnehmer sich wieder auf tollen Sport bei guten Bedingungen freuen.

In die Teilnehmerliste haben sich 150 Teilnehmer mit über 200 Pferden eingetragen. Auf sportlicher Ebene darf man gespannt sein: Erstmalig finden in Groß-Rohrheim die Kreismeisterschaften in der Dressur statt und am Sonntagnachmittag werden die neu ermittelten Kreismeister dann auch feierlich geehrt. Außerdem wird das Finale des Jugendcups des Kreisreiterbund Bergstraße ausgetragen – der Höhepunkt einer neu begründeten Serie zur Förderung des Turniersports in der Jugend.

L-Springen als Höhepunkt

Und auch die Jüngsten kommen zu ihrem Auftritt: Neben einer Führzügelklasse werden im Rahmen des Einfachen Reiterwettbewerbs die Reiter ermittelt, die den Kreis Bergstraße im Dezember beim Festhallenturnier in Frankfurt vertreten dürfen. Höhepunkt wird neben der zahlreichen Ehrungen am Sonntagnachmittag ein L-Springen mit Stechen sein. Als Sprecherin wird Britta Heger die Zuschauer wieder bestens über den sportlichen Verlauf informieren. Außerdem darf gerne an den Verkaufsständen des Reiterlädchens gestöbert oder vielleicht ein schickes neues Auto begutachtet werden. Aber auch kulinarisch hat der Verein wieder einiges zu bieten: Neben dem begehrten Gyros mit Pommes gibt es wieder Leckeres vom Grill und auch die Kuchentheke wird mit hausgemachten Leckereien bestückt sein. Wer es frischer mag, kommt bei einem Joghurt mit Früchten auf seine Kosten und für die Frühaufsteher gibt es neben belegten Brötchen auch Eier und Speck. Auch für genügend kühle Getränke und frischgezapftes Bier ist gesorgt.

Bei hoffentlich gutem Wetter freut sich der Reitverein auf viele Zuschauer, begeisterte Teilnehmer sowie guten und fairen Sport und dankt in diesem Rahmen gleichzeitig den zahlreichen Sponsoren und Unterstützern, die eine solche Veranstaltung erst ermöglichen. red