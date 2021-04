14 Teams fahren mit

Bürstadt. Bürstadt startet ab Samstag, 1.Mai, zum zweiten Mal die Aktion Stadtradeln. Dabei geht es darum, innerhalb von drei Wochen möglichst viele Alltagswege mit dem Rad zurückzulegen, um damit die Umwelt zu schonen. Um die Aktion spannender zu gestalten, fahren verschiedene Teams gegeneinander. Das Schöne ist, es gibt nur einen Gewinner, nämlich die Umwelt.

„Ich freue ich mich riesig, auch in diesem Jahr wieder die Schirmherrschaft vom ,Team Sonne – Offenes Team Bürstadt’ übernehmen zu dürfen“, sagt Sonnenbotschafterin Luisa Marie Morweiser. „In diesem Team ist jeder willkommen, und ich danke jedem Teilnehmer, der die Aktion unterstützt.“ Morweiser dankt auch den Vereinen und Parteien bedanken, die vor einigen Wochen ihrem Aufruf vor gefolgt sind und ein eigenes Team auf die Beine gestellt haben. Bereits 14 verschiedene Mannschaften hätten sich angemeldet. „Dennoch möchte ich an dieser Stelle noch einmal an alle Bürstädter appellieren, bei dieser tollen Aktion mitzumachen und in einem Bürstädter Team mitzuradeln.“ Bei Fragen oder Anregungen ist Luisa-Marie Morweiser per E-Mail an sonnenbotschafterin@buerstadt.de erreichbar. red (Bild: Morweiser)