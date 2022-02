Bürstadt. Seit November 2021 gilt bei Blutspenden die 3G-Regel. Deshalb musste jeder am Eingang der Sporthalle der Bürstädter Erich Kästner-Schule seinen Impfausweis vorzeigen. „Es können auch Ungeimpfte zum Spenden kommen. Allerdings müssen die dann einen offiziellen Test vorlegen“, so Siegfried Schack, Zweiter Vorsitzender der Bürstädter Ortsgruppe des DRK. Das hat am Dienstag genau einer so

...