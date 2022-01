Die Zahl der bekannten Coronainfektionen im Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth hat sich abermals erhöht. Wie Leiter Benedict Pretnar mitteilte, galten am Freitag insgesamt 13 Menschen als infiziert. Dabei handelte es sich den Angaben zufolge um acht Frauen und Männer, die in St. Elisabeth leben, sowie um fünf Mitarbeiter. Insgesamt leben 82 Menschen in der Caritas-Einrichtung.

„Bei den

...