13 Infizierte im Altenheim

Bürstadt Elf Infizierte im Altenheim

Elf von 82 Bewohnern des Alten- und Pflegeheims St. Elisabeth der Caritas in Bürstadt sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte Leiter Benedict Pretnar am Donnerstagvormittag auf Anfrage der Redaktion mit. Anfang der Woche war der neuerliche Corona-Ausbruch bekannt geworden, daraufhin hatte die Heimleitung für alle Senioren und Mitarbeitenden am Dienstag und Mittwoch PCR-Tests veranlasst sowie einen Besucherstopp veranlasst. „Zum Glück haben wir hier dank der Impfungen nur leichte Verläufe“, sagt Pretnar. „Es war von Anfang an klar, dass die Impfungen und das Boostern keine hundertprozentige Immunität garantieren, aber der Schutz vor schweren Verläufen gegeben ist.“ Um weitere Übertragungen zu vermeiden, gilt der Besucherstopp mindestens bis Freitag, 21. Januar, heißt es auf der Internetseite des Heims. Dieser Corona-Ausbruch ist der dritte seit Beginn der Pandemie. {element} Am Freitag werde die Heimleitung je nach Lage und in Absprache mit dem Gesundheitsamt entscheiden, wie es weitergehen soll. Als Alten- und Pflegeheim steht St. Elisabeth laut Pretnar unter besonderer Beobachtung der Behörde. Der Umbau laufe aber weiter. cos {furtherread}

