Zweiter Zaun geplant

Nordheim. Bei der Verkehrsschau in Nordheim hat sich gezeigt, dass die Geschwindigkeit auf der L3210 von Wattenheim nach Nordheim 100 Stundenkilometer beträgt, umgekehrt, weil es sich um den Ortseingang handelt, aber nur 80 Stundenkilometer erlaubt sind.

„Die Unfallstatistik gibt es nicht her, die Höchstgeschwindigkeit Richtung Nordheim zu senken. Uns ist das aber auch zu schnell und wir bleiben da dran“, versicherte Bürgermeister Volker Scheib während der Sitzung des Nordheimer Ortsbeirats.

Für den Spielplatz an der Feuerwehr will Scheib nicht nur einen Ballfangzaun in Richtung Nato-Straße, sondern auch einen auf dem Gelände hinter dem zweiten Tor, damit Besucher auch hier vor den Bällen geschützt sind. Der Ortsbeirat stimmte dem zu. Zudem ist ein barrierefreier Zugang geplant, der von der Feuerwehr auf den Spielplatz führt. Im Gegenzug sollen die bisherigen Zugänge Nato-Straße und Herdweg dichtgemacht werden.

Rückmeldung zu Umgehung

Der Bürgermeister erwartet vom Ortsbeirat demnächst eine Rückmeldung zur Umgehung Wattenheim. Diese würde auf jeden Fall auf Nordheimer Gemarkung beginnen und wäre somit eine Belastung für die Nordheimer.

Der Nachtragshaushalt betrifft den Ortsteil zwar nicht, aber das Gremium gab trotzdem grünes Licht. Zudem stellte Scheib mit Michelle Riemer die Interimsleiterin der Finanzabteilung vor.

Bordsteine absenken

Die Umsetzung der Barrierefreiheit im Ortsteil soll mit der Absenkung der Bordsteine an der Schule, der Kirche und dem alten Rathaus beginnen. Die Beiräte dürfen die Wunschliste erweitern, wenn auch nicht an jeder Stelle etwas getan werden kann.

Der Bürgermeister plant, einen so genannten „Tag der Projekte“, also einen Bürgerinformationsabend, in Nordheim abzuhalten, bei dem unter anderem auch das Feedback zu den E-Ladesäulen abgefragt werden soll. Der Termin steht noch nicht, wird aber rechtzeitig bekannt gegeben.

In Sachen neue Wohnbauflächen sind neue Ideen aufgetaucht, die aus Sicht des Bürgermeisters eine sinnvolle Entwicklung darstellten. Die Einzelheiten müssten nun erst eingearbeitet werden und der Bericht dazu wird erst in der Dezember-Sitzung vorgestellt. cid

