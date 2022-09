Zweite Lichterfahrt durch Biblis

Biblis. In Biblis laufen die Vorbereitungen für die zweite Biwwelser Lichterfahrt. Die Organisatoren – Ann-Cathrin und Florian Müller – hoffen, dass Corona eine etwas größere Veranstaltung als im vergangenen Jahr zulässt. Die beiden sind im Advent auf ihren historischen Traktoren – bunt leuchtend geschmückt – durch Biblis gerollt und haben es geschafft, zig weitere Oldtimer- und Traktor-Liebhaber für den Umzug zu gewinnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nun planen sie das Ereignis für den vierten Advent, also Sonntag, 18. Dezember, und nehmen bereits Anmeldungen an. „Damit es diesmal noch größer und schöner werden kann, können sich Interessierte, die mitfahren möchten – ebenso wie Vereine – melden“, erklären sie gegenüber der Redaktion. Anmeldungen sind über Facebook unter Biwwelser Lichterfahrt oder per E-Mail an anncathrin37@gmail.com bis zum 15. Oktober möglich. red

Festlich verziert fahren alte Traktoren wieder durch Biblis. © Ann-cathrin Müller