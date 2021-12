Zweite Impfaktion diese Woche in Biblis

Biblis. Nach der Impfaktion des Kreises Bergstraße am Dienstag bietet die Gemeinde Biblis den Bürgern eine weitere Impfmöglichkeit an. Erst-, Zweit- und Drittimpfungen (Booster-Impfungen) mit Impfstoffen der Firma BioNTech und Moderna werden am Sonntag, 19. Dezember, in der Riedhalle, Lindenstraße 49, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr verabreicht. Impfen lassen können sich alle Personen ab zwölf Jahren. Minderjährige müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein. Eine Drittimpfung ist nur möglich, wenn die vorangegangene Corona-Impfung mindestens fünf Monate (ab Datum der Zweitimpfung) zurückliegt. Personen, die mit Johnson&Johnson geimpft wurden, können nach vier Wochen eine Auffrischimpfung erhalten.

Mitzubringen sind Impfpass, Gesundheitskarte und die Dokumentation der vorangegangenen Impfung mitzubringen. Das Aufklärungsblatt mit Anamnese- und Einwilligungsbogen kann schon ausgefüllt mitgebracht werden. Es ist online unter www.kreis-bergstrasse.de/corona zu finden und zudem im Rathaus zu den Sprechzeiten des Bürgerbüros an der Zentrale erhältlich. Aufgrund der hohen Nachfrage sollten Interessierte mit Wartezeiten rechnen und daher auf einen längeren Aufenthalt im Freien vorbereiten. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht möglich. Fragen im Vorfeld beantwortet Marion Müller-Reibenspiess im Rathaus unter der Telefonnummer 06245/28 22 sowie per E-Mail an impfung@biblis.eu.