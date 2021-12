Zum dritten Mal Bond

Biblis. Zum Auftakt des filmischen Wochenendes zeigt die Filminsel am Donnerstag, 2. Dezember, 20 Uhr, „König der Raben“. Der junge Mazedonier Darko hält sich illegal in Deutschland auf. Sein Aufenthalt im Großstadtdschungel verändert sich schlagartig, als er eine Romanze mit der geheimnisvollen Alina eingeht.

Am dritten Wochenende in Folge wird der neue James Bond „Keine Zeit zu sterben“ gezeigt. Er ist jeweils am Freitag und am Samstag, 3. und 4. Dezember, jeweils um 20 Uhr, und am Sonntag, 5. Dezember, um 19 Uhr, zu sehen.

Der Kinderfilm läuft am Sonntag, 5. Dezember, um 15 Uhr. Er kommt aus Schweden und heißt „Berts Katastrophen“. Der schmächtige Brillenträger Bert kommt in die 7. Klasse. Da Bert unheimlich cool ist, möchte Leila, das coolste Mädchen der Schule, ihn für sich gewinnen. Er freundet sich mit Leilas Schwester Amira, die in seine Klasse geht, an.

Im Kino gilt die 3G-Regel. Die Plätze sind nach wie vor reduziert und die Tickets gibt’s ausschließlich online. Kinder unter zwölf dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen in die Vorstellung. cid

