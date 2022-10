Zu wenig Karten verkauft

Biblis. Birgit Gimbel klingt enttäuscht. Zusammen mit der Agentur von Hennes Bender hat das Vorstands-Duo der Filminsel beschlossen, den Auftritt abzusagen. „Es waren definitiv zu wenig Karten, die wir im Vorfeld verkauft haben. Das macht dem Künstler ja auch keinen Spaß, vor einem leeren Kinosaal aufzutreten“, erklärt Birgit Gimbel, eine der beiden Filminsel-Vorsitzenden.

Der Auftritt war wegen Corona bereits einmal verschoben worden. Und trotz der langen Zeit und der Werbung auf den üblichen Kino-Kanälen ist es nicht gelungen, mehr Tickets als im niedrigen zweistelligen Bereich zu verkaufen. „In den Saal passen 110 Besucher. Der hätte wirklich sehr leer ausgesehen“, meint die Vorsitzende.

Schade findet sie es auch für das Publikum, denn Bender hätte sein brandneues Programm mitgebracht. Und die Bibliser Gäste wären die ersten gewesen, die es zu sehen und zu hören bekommen hätten. Aber zumindest ist durch die Absage die Filminsel vor größeren finanziellen Verlusten bewahrt worden, denn Bender hätte einen Festpreis als Gage bekommen.

Gimbel verwies auf andere Veranstaltungen in der Region, bei denen gerade anspruchsvollere Comedy derzeit nicht gefragt sei. Es komme auch dann kaum jemand, wenn der Auftritt kostenlos angeboten werde. „Anscheinend gehen die Leute lieber feiern, auf den Rummel oder auf Wein- und Oktoberfeste. Mit der Kleinkunst ist es derzeit echt schwierig“, stellt sie fest. Die Käufer der Tickets sind bereits informiert und bekommen ihr Geld zurück.

Wenig Blockbuster

Auch die Gestaltung des regulären Kinoprogramms ist nicht so einfach. Und auch das ist Corona geschuldet, meint die Vorsitzende. „Es laufen einfach nicht so viele gute Filme an. Und unter denen, die neu starten, sind viele, die nicht ganz unseren Auswahlkriterien entsprechen“, lautet ihr Fazit.

Das „Guglhupfgeschwader“, der neueste Eberhofer-Krimi, war am ersten Oktoberwochenende sehr gut besucht, aber so einen Publikumsmagneten gibt es eben nicht jede Woche. So müsse das kommunale Kino eben mit den Filmen arbeiten, die im Moment den Markt füllen. „Aber wir haben noch kein Problem, unser Monatsprogramm zusammenzustellen“, betont Birgit Gimbel.