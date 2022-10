Sportjugend Bergstraße Zirkusluft schnuppern bei den Ferienspielen

In Biblis gibt's wieder Ferienspiele unter der Leitung der Sportjugend Bergstraße. Kinder zwischen sechs und 13 Jahren können in den Herbstferien täglich von 9 bis 17 Uhr in die Riedhalle kommen, Einrad fahren, kletten und mehr.