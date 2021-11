Ziel: Sparen statt Steuern erhöhen

Biblis. Der Nachtragshaushalt für 2021 hat im Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss für Diskussionen gesorgt. Im Wesentlichen ging es um das Haushaltsicherungskonzept (HAS). Weder der Bürgermeister noch jemand vom Gemeindevorstand waren anwesend, Ausschussvorsitzender Josef Fiedler (SPD) zog die Sitzung zügig im Alleingang durch.

Dabei gab es ein Wiedersehen mit Norman Krauß, der früher in der Finanzabteilung des Bibliser Rathauses tätig war und nun zur Beratungsgesellschaft für kommunales Management Eckermann & Krauß gehört. Als deren Vertreter beantwortete er in Zusammenarbeit mit der neuen Leiterin der Finanzabteilung, Michelle Riemer, die Fragen der Ausschussmitglieder.

Die erste Kritik zum Nachtragshaushalt und Sicherungskonzept kam von Johanna Iovine (CDU): „Es beinhaltet in erste Linie Steuererhöhungen für die Bürger, das ist für mich kein Sicherungskonzept. Ich hätte mir gewünscht, dass Einsparungsvorschläge von den einzelnen Dezernaten kommen und wir dann darüber abstimmen.“

Am Mittwoch wieder Thema

SPD-Fraktionsvorsitzender Sven Vollrath erklärte dazu, seine Partei habe bereits im vergangenen Jahr angemahnt, dass die Gemeinde das HAS brauchen werde. „Mittelfristig werden wir nicht um Steuererhöhungen herumkommen. Es ist extrem wichtig, dass Politik und Verwaltung zusammenarbeiten“, machte er deutlich. Hans-Peter Fischer, Fraktionsvorsitzender Freie Liste Biblis, hätte sich ebenfalls mehr Einsparungen gewünscht. Mit den Steuererhöhungen bei Gewerbe und Grundsteuer B würden Geschäftsleute mit großen Grundstücken doppelt getroffen werden. „So macht ihr das Gewerbe kaputt. Es gab schon durch Corona große Einbußen“, sagte Fischer.

Vollrath brachte den Vorschlag ins Spiel, im HAS nicht die Steuern zu erhöhen, sondern die Einsparungen von 300 000 Euro in den Bereich Sach- und Dienstleistungen zu verschieben, da der Haushalt 2021 nur noch zwei Monate gelte. Das griff Krauß auf und formulierte den Beschluss um, da auf jeden Fall Nachtrag und HAS miteinander verabschiedet werden müssen. Die Aufsichtsbehörde wird beides noch prüfen. Letztendlich wurde einstimmig beschlossen, dass Krauß diese Lösung noch einarbeitet, so dass sie zur Gemeindevertretung am Mittwoch, 10. November (19 Uhr, Rathaus) schriftlich vorliegt.

Fiedler merkte dazu an, dass fast genau dieser Betrag, nämlich 280 000 Euro, von MKM an die Gemeinde hätte gezahlt werden müssen, was bisher noch nicht geschehen sei. „Dann wäre die Verwaltung gar nicht in der Situation, das HAS auf diese Weise zu gestalten. Ich werde künftigen Steuererhöhungen nicht zustimmen, wenn das Geld bei uns nicht eingeht“, betonte Fiedler.

Sanierung der Feldwege

Der SPD-Antrag für die Sanierung der Feldwege, die im Zuge der Deichsanierung beschädigt wurden, fand die Zustimmung aller Ausschussmitglieder. „Die Maßnahme wurde 2019 beendet, und wir müssen diesen Antrag beim Regierungspräsidium Darmstadt jetzt stellen, sonst heißt es noch, die Schäden sind erst danach entstanden“, so Vollrath zur Begründung. Die Gemeinde soll den Eigenanteil für die Haushalte 2022 und folgende einstellen.