Biblis. Einer Meinung waren die Bibliser Gemeindevertreter in ihrer letzten Sitzung vor der Kommunalwahl: Sie stimmten für den Neubau einer Kindertagesstätte, um so „zeitnah eine Perspektive zu haben“, wie Hans-Michael Platz, Fraktionsvorsitzender für die CDU, betonte. Sven Vollrath (SPD) wies den Vorwurf von Hans-Peter Fischer (FLB) zurück, dass sowohl die SPD als auch die CDU fünf Jahre Zeit gehabt hätten, diese Situation zu beheben. „Den letzten Bericht aus den Kindertagesstätten haben wir vor zweieinhalb Jahren bekommen. Damals hieß es, wir müssen in Wattenheim die Krippenplätze füllen, sonst hätte die Kita dort keinen Bestand“, so Vollrath.

Einig waren sich die Fraktionen auch bei der Park & Ride-Fläche hinter dem Bahnhof sowie den Fahrradboxen. Beim CDU-Antrag zum Ausbau des Spielplatzes an der B 44 wurde der Änderungsantrag der SPD mit dem Mehrgenerationenplatz bei der Pfaffenaue bevorzugt. SPD und FLB überstimmten mit zwölf Stimmen die CDU mit neun Stimmen. Einstimmig war die Entscheidung über die Container für die Kita Glückskäfer und die notwendigen Erzieher-Stellen. Dafür wurden 100 000 Euro in den Haushalt eingestellt. „Es ist eine Zwischenlösung, die auf zwei Jahre befristet ist. Da macht es Sinn, die Container zu leasen und nicht zu kaufen“, merkte SPD-Fraktionsvorsitzender Josef Fiedler an.

Ulrike Schmitzer wurde als Ortsgerichtsschöffin für weitere fünf Jahre bestätigt. Bürgermeister Volker Scheib teilte noch mit, dass am 3. März Vorstellungsgespräche für das Ordnungsamt stattfänden. Am 8. März gibt es einen Impftermin für über 80-Jährige in der Riedhalle. Und der Fußballverein Birlikspor hat sich aufgelöst. Dessen Räumlichkeiten seien erstmal frei, wobei sich vielleicht auch das Sportstättenkonzept hier auswirkt. cid