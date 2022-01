Zebrastreifen für Schüler

Biblis. Die Genehmigung für die Kita-Container in der Pfaffenaue liegt vor. In etwa drei Wochen sollen sie aufgestellt werden, teilte Bürgermeister Volker Scheib mit. Derzeit laufen die Vorbereitungsarbeiten für die dortigen Versorgungsleitungen. Zudem hatte es vor Kurzem eine Begehung der Kreisel an der B44 von Gernsheim bis Lampertheim gegeben. Am Marschkreisel gibt es größere Erdhaufen, verursacht vom Schwerlastverkehr, gegen die etwas unternommen werden soll.

Zudem interessieren sich die Anwohner der Richard-Wagner-Straße für den Lärmschutz an der L3261, die auf den Marschkreisel zuführt. Auch hier soll es noch Gespräche geben. Die Variante für die Weschnitzdeichsanierung scheint gefunden und wird vom Gewässerverband demnächst vorgestellt. Sie soll in Abstimmung mit Einhausen und der Landwirtschaft passieren. Am „Josefsbuckel“, Berliner Straße, soll ein neuer Zebrastreifen für den Schulweg hin und deshalb wird derzeit dafür gesorgt, dass Schulkinder guten Rundumblick haben. Die Bepflanzung wurde circa drei Meter im Umfeld zurückgenommen und es wird an anderer Stelle eine Blühwiese angelegt, damit der Blick frei bleibt.

Die Aktion „100 Bäume für Biblis“ ist fast abgeschlossen. Auf dem Wattenheimer Friedhof wird noch gepflanzt. Durch das Totholz an der Senderstraße, das nach und nach entfernt wird, kann es immer wieder zu Sperrungen kommen. cid