WVB sorgt das ganze Jahr für gute Laune

Biblis. Beim Wirtschafts- und Verkehrsverein ist die Jahresplanung in vollem Gang. Das berichtet WVB-Vorsitzende Annick Löhr. Am Sonntag, 26. März, ist das Kinderfrühlingsfest geplant, bei dem auch die Geschäfte zu einem Einkaufsbummel einladen werden. Nach dem guten Erfolg im Jahr 2022 werden erneut die Bibliser Gurkenwochen stattfinden. „Zwei Wochen lang vor dem großen Gurkenfest bieten teilnehmende Geschäfte und Vereine viele tolle Aktionen an“, kündigt die WVB-Vorsitzende an. Dabei soll es attraktive Angebote in den Geschäften geben. Die Vereine und Kindergärten werden unterhaltsame Aktivitäten für Kinder vorbereiten, bei der die Biwwelser Gummern in den Vordergrund rücken. Die Gurkenwochen finden dann ihren Höhepunkt im Gurkenfest, das vom 30. Juni bis 3. Juli in die Ortsmitte einlädt. Damit ist die Jahresplanung noch längst nicht zu Ende. Denn auch der Kunst- und Handwerkermarkt bei der Bibliser Herbstvielfalt ist wieder mit dabei und lädt zur Entdeckungstour ein. Termin dafür ist der 17. September – verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag. ps (Bild: Berno Nix)

