Wunschzettel schnell weg

Biblis. Die Wunschzettel-Aktion in Biblis läuft auf Hochtouren. Organisatorin Kristina Müller hat bereits neue Wünsche nach Wattenheim in den Hofladen von Familie Ochsenschläger gebracht, weil die Zettel dort so schnell weg waren. „Viele Leute wollen etwas spenden und möchten Weihnachtsengel sein“, sagt sie froh. Wunschbäume stehen auch in Nordheim beim Apfelhof Biebesheimer sowie in der Bäckerei Helmling in Biblis.

Geschenke werden aber nicht nur für Kinder besorgt, Kristina Müller hat auch Kontakt zu den beiden Pflegeheimen in der Gemeinde aufgenommen. Denn sie ist überzeugt, dass sich auch viele Senioren über eine Kleinigkeit zu Weihnachten freuen. „Ich spreche aber niemanden gezielt an. Die Leute gehen selbst in die Geschäfte und fragen nach dem Wunschzettel. Sie füllen ihn aus und hängen ihn an den Baum.“ Das klappe sehr gut. Bekannt gemacht hat sie die Aktion, die bereits im vergangenen Jahr erfolgreich lief, über die Facebook-Gruppe „Bibliser willkommen“, die sie als Administratorin betreut. cos