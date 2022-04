Wolf in Biblis ein Aprilscherz

Biblis. An Spielplätzen und Kindergärten sind am Freitag, 1. April, Zettel aufgetaucht, die vor Wölfen in Biblis warnen. Auf Facebook kursierte ein Video, in dem es heißt, die Wildtiere seien in der Gemeinde aufgetaucht, sogar das Heulen sei gehört worden. „Das ist ein böser Aprilscherz“, sagt Bettina Cornelius vom Bibliser Ordnungsamt auf Anfrage. Ihre Kollegen seien mit dem Bauhof dabei, alle Zettel wieder abzuhängen. „Die Schilder hängen überall. Da hat sich jemand viel Mühe gegeben.“

Allerdings wirken die Zettel mit Stempel und Emblem des Kreises Bergstraße echt, so dass viele im Ort zunächst nicht an einen Aprilscherz gedacht haben. „Aber die Untere Naturschutzbehörde und auch der Wolfsbeauftragte in Hessen weiß nichts von Wölfen hier – das haben wir abgeklärt“, sagt Cornelius. Im Rathaus jedenfalls glühten die Telefone. Alle Mitarbeiter wurden abgestellt, die Anrufe entgegenzunehmen und die Bürger zu beruhigen. Cornelius findet den Scherz alles andere als lustig, weil mit den Ängsten der Menschen – und auch der Kinder – gespielt werde. Dass ein Wolf in einen Ort komme, würde ja bedeuten, dass er krank sei. Gerade in Zeiten des Ukraine-Kriegs sei das schwere Kost für die Menschen.

