Wohnzimmerparty mit Steak und Kuchen

Nordheim. Mit rund 14 Helfern war der Volkschor auf dem Vereinsgelände im Einsatz, um das Essen für die Vorbestellungen zum Kuckucksfest zuzubereiten und auszugeben. „Wir sind mit mehr Leuten hier als nötig wäre. Wir nutzen die Möglichkeit, uns mal wieder zu treffen“, erklärte Vorsitzende Irmtraud Arnold.

Es waren 40 Bestellungen im Vorfeld eingegangen. Zur Auswahl gab es frisch gegrillte Spieße oder Steaks, dazu noch Folienkartoffeln mit Sour Creme. Feste Zeiten zum Abholen waren nicht ausgemacht. Die meisten wollten das Essen recht früh haben, so dass bis 13 Uhr nur noch wenige Mahlzeiten nicht abgeholt waren. Darüber hinaus gab es eine reichhaltige Kuchentheke mit Erdbeertorte, Rhabarber-, Apfelwein- und Käsekuchen, Donauwelle und weiteren Kuchen. Die Vereinsdamen hatten eifrig gebacken. Nicht nur Mittagessen, sondern auch Kuchen ging deshalb über die Theke.

Fehlende Zeit für neue Planung

Eigentlich wäre am Sonntag das traditionelle Kuckucksfest gewesen. „Das war oft zu Zeiten von WM oder EM – genau wie in diesem Jahr. Das hat uns manchmal ein paar Besucher gekostet, die sich lieber die Spiele angeschaut haben“, sagte die Vorsitzende. Wenn der Volkschor früher gewusst hätte, dass die Inzidenzzahlen so niedrig sind, hätte er das große Zelt aufbauen und einen kleinen, eingeschränkten Betrieb unter Einhaltung der Coronaregeln einrichten können. Doch es war viel zu spät, um alles umzuwerfen.

Natürlich überlegt sich der Volkschor, ob und wie er die Singstunden wieder aufnehmen kann. Im Freien ginge das ja. Zum Beispiel hinter dem Alten Rathaus mit einem Abstand von 1,50 Metern zueinander. Wenn es nicht regnet, wäre das machbar, so Arnold. „Unser Dirigent Raffael Kuhn ist schon ganz ungeduldig und hat Heimweh nach Nordheim “, erzählte sie. Beim Treffen am Sonntag kam die Überlegung auf, das große Festzelt aufzubauen und sich dort zum Singen zu treffen. In Laufe der Woche soll entschieden werden, wie es weitergeht.

Etwa zwei Drittel der rund 38 Sänger sind inzwischen mindestens einmal geimpft. „Wir könnten loslegen mit den Singstunden, aber es gibt Leute, die immer noch Angst vor Ansteckung haben“, so die Vorsitzende. Der Verein zahlt die ganze Zeit das Gehalt an den Chorleiter, und es fehlt an Gelegenheiten, die Kasse aufzubessern. Deshalb wird der Volkschor am Freitag, 18. Juni, den Kuchenstand auf dem Bauernmarkt in Groß-Rohrheim bestücken. „Das haben wir bisher noch nie gemacht. Es ist somit eine Premiere“, erzählte Arnold.

Wenn das Zelt tatsächlich aufgebaut wird, hat der Verein noch weitere Ideen. Er möchte den Kotelette-Abend ausrichten, der in Nordheim zur Tradition gehört. Und es gibt die Hoffnung, dass vielleicht die Kerwe stattfinden könnte. „Wir müssen aber noch abwarten, wie sich die Zahlen entwickeln. Gerade haben wir erlebt, wie schnell sie steigen können“, so die Vorsitzende. Das Wiedersehen auf dem Vereinsgelände haben alle Sänger sehr genossen – wenn auch mit Maske.

