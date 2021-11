Wohnraum schaffen

Bürstadt. Die Stadt Bürstadt erhält 660 000 Euro für die Verbesserung des Zusammenlebens in der östlichen Kernstadt. „Das ist eine gute Nachricht aus Wiesbaden“, findet Landtagsabgeordneter Alexander Bauer (CDU) und erläutert, dass es Ziel des Förderprogramms sei, den Austausch der Menschen zu fördern, die in Stadtteilen leben die aufgrund städtebaulicher Mängel, der Bevölkerungszusammensetzung und der wirtschaftlichen Situation vor Ort benachteiligt sind.

In Bürstadt soll bezahlbarer Wohnraum geschaffen und bereits vorhandene Wohnräume aufgewertet werden. In diesem Zusammenhang stehen beispielsweise eine Neuorganisation der Obdachlosenunterbringung, die Umgestaltung des Beethovenplatzes sowie die Realisierung eines Gesundheitshauses auf dem Maßnahmenplan, so die Mitteilung des Abgeordneten. red